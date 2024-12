Finančni policisti iz Pordenona so na pordenonskem sejmišču med prireditvijo »Esotika Pet Show«, ki je potekala v soboto in nedeljo, odkrili lastnika trgovine za male živali, ki je trem delavcem na črno zaupal prodajo psičkov, tudi sicer prepovedano znotraj sejmišča. Vse tri, italijanske državljane, je zaposlil na črno brez pogodbe. Finančni policisti so mu naložili visoko denarno kazen. Tvega do 35 tisoč evrov globe.