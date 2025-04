Trio kraških znamenitosti prijaznejši za ranljive skupine obiskovalcev

Kobilarna Lipica, Park Škocjanske jame in Park vojaške zgodovine Pivka devet let skupno delujejo pod znamko Trio kraških znamenitosti. Kot so pojasnili na današnji novinarski konferenci v Lipici, letos največ pozornosti namenjajo ranljivim skupinam obiskovalcev.

Kot je za STA pojasnil direktor pivškega parka vojaške zgodovine Janko Boštjančič, v sklopu projekta Trio kraških znamenitosti vsako leto poskušajo najti nov moto povezovanja, letos so tako izbrali dostopnost za obiskovalce z oviranostmi. Ob tem je dodal, da so v Parku vojaške zgodovine v zadnjih letih na tem področju že naredili več korakov. Med drugim je izpostavil, da si lahko gluhi in naglušni pri ogledu muzeja pomagajo s QR-kodami, ki jih povežejo z razlago v slovenskem in mednarodnem znakovnem jeziku, poskrbeli pa so tudi za več prilagoditev za slepe, slabovidne in gibalno ovirane osebe.

V. d. direktorja Parka Škocjanske jame Polona Kovačič je povedala, da so v parku ponosni na številne ukrepe, ki so jih že izvedli z namenom, da je obisk oseb z oviranostmi bolj kakovosten. Kot je izpostavila, lahko gibalno ovirane osebe lepote jam doživijo s pomočjo virtualnih očal, poskrbeli so tudi za panoje z Braillovo pisavo in induktivne slušne zanke.

Ob tem je napovedala, da se bodo tudi v prihodnosti trudili za čim boljšo izkušnjo oseb z oviranostmi, glavni izziv pa vidijo v več stavbah, s katerimi upravljajo. Kot je pojasnila, gre za stare stavbe, ki še niso povsem prilagojene za vse obiskovalce.

V Kobilarni Lipica pa letos po glavni turistični sezoni nameravajo vzpostaviti hipoterapijo, terapevtsko delavnico s konji, o kateri so v eni izmed najstarejših kobilarn na svetu razmišljali že dlje časa. Direktorica lipiške kobilarne Tatjana Vošinek Pucer je za STA povedala, da so se za ta namen že povezali z enim izmed švicarskih inštitutov, več zanimanja beležijo tudi med slovenskimi izvajalci tovrstnih terapij.

Ob tem je Vošinek Pucer še izpostavila, da v kobilarni redno gostijo tudi skupine otrok, v sklopu obiska pa jim predstavijo kobilarno in konje ter delo z njimi. Kot je pojasnila, gre za široko paleto otrok, od tistih, ki prihajajo z vojnih območij, kot sta Ukrajina in Gaza, pa tudi za otroke, ki se soočajo s posebnimi potrebami, duševnimi stiskami ali pa so preboleli težje bolezni.

Ob obisku ene od treh znamenitosti lahko obiskovalci še vedno pri drugih dveh uveljavljajo 25-odstotni popust pri plačilu vstopnine. Temu so letos dodali še dodaten desetodstotni popust za omenjene ranljive skupine.

Na današnji novinarski konferenci so vsi trije deležniki podpisali tudi sporazum o sodelovanju, s katerim so se zavezali k nadaljnjemu zasledovanju ciljev, ki so ga v sklopu partnerstva prvič sklenili leta 2016.