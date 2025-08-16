Trump in Putin na Aljaski brez dogovora o Ukrajini

Dark Theme

Predsednika ZDA in Rusije Donald Trump in Vladimir Putin na dolgo pričakovanem petkovem srečanju na Aljaski nista dosegla dogovora o premirju ali končanju vojne v Ukrajini. Kljub temu sta oba izrazila zadovoljstvo s sestankom in nakazala pripravljenost za ponovno srečanje. Predsednika sta se na prvem srečanju po letu 2019 pogovarjala skoraj tri ure. Kot je povedal Trump, sta se strinjala glede številnih, a ne vseh zadev. V pogovoru za ameriško televizijo Fox News po srečanju je gostitelj izrazil prepričanje, da so blizu dogovoru, a da je sklenitev tega odvisna od ukrajinskega predsednika Volodimirja Zelenskega, ter da se bodo morale v zadevo v določeni meri vključiti evropske države.

Pogovori so trajali skoraj tri ure, dogovora pa niso dosegli (ANSA)

Trump, ki je še v sredo dejal, da se bo Rusija soočila »z zelo resnimi posledicami«, če se Putin na Aljaski ne bo strinjal s končanjem vojne, po srečanju ni podal podobnih groženj. Putin je izrazil upanje, da so se približali miru v Ukrajini, pri čemer je ponovil, da bo za to treba odpraviti »temeljne grožnje« ruski varnosti. Strinjal se je, da je treba poskrbeti tudi za varnost Ukrajine. Kijev in evropske sile je ob tem pozval, naj ne postavljajo ovir na poti k miru.

Stisk roke dveh voditeljev na letališču (ANSA)