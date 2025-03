»Trumpove carine bi lahko oškodovale tudi tukajšnje vinarje«

Grožnje predsednika ZDA Donalda Trumpa, da bi na 50-odstotne carine na uvoz ameriškega viskija, ki jih je napovedala Evropska komisija, odgovoril z 200-odstotnimi dajatvami na vino, šampanjec in žgane pijače iz EU, so v naših krajih sprožile nemalo skrbi med vinarji. Za Italijo so namreč ZDA glavni izvozni trg, s tem da je izvoz vina lani znašal 1,9 milijarde evrov, njegova vrednost pa se je v zadnjih dvajsetih letih skorajda potrojila. Italija je tudi po Franciji druga največja izvoznica vina onkraj Atlantskega oceana, saj 33 % vseh uvoženih vin v ZDA prihaja iz Italije, 37 % pa iz Francije. Na tretjem mestu? Nova Zelandija z le osmimi odstotki. O morebitnem vplivu carin na tukajšnje vinarje smo se pogovorili z Benjaminom Zidarichem in Sašo Radikonom, vinarjema iz Praprota in z Oslavja, ki svoja vina izvažata po večjem delu sveta, seveda tudi v ZDA. Oba menita, da bi tako visoke carine na vino povsem uničile tržišče, nista pa stoodstotno prepričana, da bo Donald Trump to grožnjo tudi uresničil.

»Če bodo res uvedli tako visoke carine, bo izvažanje steklenic vina v ZDA zelo težko, saj se bo cena na tistem trgu znatno povečala,« razlaga Zidarich, ki sicer priznava, da zanj ZDA niso bistveno tržišče, saj tja izvaža od 10 do 15 odstotkov celotne proizvodnje, kar pa seveda ne izključuje dejstva, da bi ga carine oškodovale. Tudi zaradi tega se pripravlja na razne scenarije. »Pogovoril se bom z uvoznikom za ZDA, ki ima sedež v New Yorku,« o morebitnem ukrepanju že razmišlja vinar iz Praprota.

Večji odstotek, skoraj petino svoje proizvodnje pa izvaža v ZDA Saša Radikon, ki ravno danes leti čez lužo, saj ga na obeh obalah Združenih držav Amerike čaka nekaj etap, na katerih bo svoja vina predstavljal poklicnim pokuševalcem. Upa, da tega ne bo delal zaman. »V ZDA izvažamo med 15 % in 20 % celotnega proizvoda. Tako visoke carine bi popolnoma uničile tržišče. Naše steklenice v ZDA namreč ne kupujejo bogataši, a predstavniki srednjega sloja. Če zdaj recimo stane steklenica okrog 80 ameriških dolarjev, bi s Trumpovimi carinami cena narasla na več kot 200 oziroma 300 dolarjev, tako da jih ne bi kupoval več nihče,« pravi Radikon, ki se spominja, kako je bilo, ko je Trump uvedel »le« 25-odstotne carine na uvoz francoskih in španskih vin. »Že takrat so bili uvozniki v težavah, saj se je cena precej povečala. Pomislite pa, kaj se lahko zgodi z 200-odstotnimi carinami,« pove vinar.