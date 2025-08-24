Tudi danes pozor na prometne zastoje

Tudi današnji dan bodo na avtocesti A4 in cestah na Tržaškem po napovedih zaznamovali gost promet in dolge kolone avtomobilov, bodisi na avtocesti A4 med Trstom in Benetkami bodisi na devinsko-nabrežinskem koncu, na lokalnih cestah in avtocestnem priključku v smeri Moščenic.

Po napovedih avtocestne družbe Autostrade Alto Adriatico bo po avtocesti A4 danes vozilo okoli 180 tisoč vozil, približno 26 tisoč se jih bo na avtocesto vključilo pri Moščenicah. Zaradi tega so napovedani zastoji na avtocestnem priključku, zgoščen promet je pričakovati tudi na Obalni cesti, v Sesljanu in Devinu v smeri Tržiča.

Vzrokov za zastoje je več: veliko italijanskih počitnikarjev se s Hrvaške prek Trsta po dopustu vrača domov. Včeraj popoldne je na avtocestnem priključku med Sesljanom in Devinom v smeri Moščenic nastala do sedem kilometrov dolga kolona vozil. Svoje pa je naredila tudi zapora vipavske hitre ceste za tovorni promet med Razdrtim in Vipavo. Tovorna vozila, namenjena proti nekdanjemu mejnemu prehodu Vrtojba, namreč preusmerjajo proti Fernetičem, kjer italijanski varnostni organi opravljajo nadzore na meji. Tovorna vozila po avtocesti A4 sicer danes med 7. in 22. uro ne smejo voziti.