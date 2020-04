Tudi vrtičkarjem dovolijo gojiti vrtnino in urejati vrt

Kmečka zveza je od prefekture v Trstu in od predsedstva deželne vlade prejela pojasnilo, da je nepoklicnim kmetovalcem na celotnem ozemlju Furlanije - Julijske krajine dovoljeno dostopati do svojih zemljišč za opravljanje nujnih kmetijskih del. A dostop do zemljišča je mogoč le, če je zemljišče znotraj občine stalnega ali začasnega prebivališča, na zemljišču pa je lahko največ en član gospodinjstva.

Po besedah sekretarja Kmečke zveze Edija Bukavca je pojasnilo za zdaj le ustno, krepi pa ga zapis Civilne zaščite Furlanije - Julijske krajine, ki je objavilo najpogostejša vprašanja in odgovore po zadnjih sklepih državne in deželne vlade. Pri Civilni zaščiti razlagajo, da je sajenje ali urejanje rastlinja dovoljeno in da lahko poteka brez zaščitne maske, ko obdelovalec ni v stiku z drugimi osebami.