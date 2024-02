Turški delavci na drugem tiru bodo stavkali

V turških podjetjih, ki sodelujejo pri gradnji drugega železniškega tira med Koprom in Divačo, še zlasti pri gradnji predorov, so se delavci že dalj časa pritoževali nad slabimi pogoji dela, na čelu s preštevilnimi nadurami, prenapornimi dnevi in neizplačilom socialnih prispevkov. Zdaj jim je očitno prekipelo, potem ko pogovori s podjetji niso obrodili sadov. Za prihodnji četrtek, 15. februarja, so napovedali celodnevno stavko. Pri projektni družbi 2TDK so to vzeli resno in dodali, da stavka ne sme vplivati na časovnico projekta. Slovensko ministrstvo za delo pa zahteve delavcev podpira.

Stavkovne zahteve so sprejeli izvršni odbori sindikatov v Sloveniji registriranih družb Yapi Merkezi, YM Construction, Yorpol in Türkcan, pri katerih je zaposlenih več kot 500 delavcev. Kot je za STA povedal sekretar Sindikata delavcev gradbenih dejavnosti Slovenije (ta deluje pod okriljem sindikata ZSSS) Oskar Komac, delavci zahtevajo med drugim zvišanje osnovnih plač za 30 odstotkov od 1. februarja, poplačilo vseh nadur od začetka dela na drugem tiru, izplačilo dodatka za prevoz na oddaljeno gradbišče, ureditev varnosti in zdravja pri delu, ureditev pogojev bivanja.