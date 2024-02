Danes popoldne so pripadniki trentinske gozdarske policije na podlagi odredbe, ki jo je danes podpisal predsednik avtonomne pokrajine Trento Maurizio Fugatti, ubili medveda M90. Našli so na gorskem območju v kraju Val di Sole. Identificirali so ga s telemetrično ovratnico in na podlagi tetoviranega znamenja v ušesih. Pristojne oblasti so menile, da gre za »problematično« žival, ki se je približevala naseljenim urbanim območjem. Večkrat je zasledoval ljudi, so sporočili, pri čemer je enkrat več kot pol kilometra po gozdni poti zasledoval pohodnika. Združenja za zaščito živali odločno protestirajo in napovedujejo ovadbe.