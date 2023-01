Ugrabitev in izsiljevanje v Izoli, domnevni storilec v priporu

Na koprski policijski upravi so včeraj za Primorske novice potrdili, da so pred tednom dni obravnavali kaznivo dejanje ugrabitve in izsiljevanja. Od nedelje je v koprskem priporu tuji državljan, ki naj bi živel v okolici Kopra, so izvedeli od policistov. Po še nepotrjenih podatkih je žrtev doma iz Izole, še eden od domnevnih storilcev pa je menda na begu.

Da so v Sloveniji pred tednom dni nekoga ugrabili, je policija zabeležila tudi v vsakodnevnem popisu dogajanja za minuli petek. Anita Leskovec, predstavnica za odnose z javnostmi na koprski policijski upravi, je za Primorske novice potrdila, da je koprski operativno komunikacijski center minuli petek v popoldanskih urah dobil obvestilo, da so neznani storilci v Izoli na silo v vozilo spravili domačina. »Prijavitelj je menil, da je le-ta ugrabljen,« je pojasnila Anita Leskovec.

Policisti in kriminalisti koprske uprave so takoj začeli iskati vozilo in ugrabljenega Izolana. »Še isti dan so izsledili vozilo in prijeli storilca omenjenega kaznivega dejanja,« je pojasnila predstavnica koprske policijske uprave. Kriminalisti so osumljenega pridržali in v 48 urah s kazensko ovadbo odpeljali na zaslišanje k preiskovalni sodnici koprskega okrožnega sodišča, ki je po predlogu državne tožilke zanj odredila pripor. Odvetnica Nina Spremo, ki zagovarja osumljenega, se je na sklep o priporu pritožila.

Zaradi interesa preiskave, nadaljnjih aktivnosti policije in zaščite žrtve bolj podrobnih informacij na koprski policijski upravi ne razkrivajo. 36-letni osumljeni naj bi se policistom predal na območju Spodnjih Škofij, poročajo Primorske novice. Policisti so mu pred tem že nekaj časa sledili. Še pred aretacijo je v okolici Škofij iz avtomobila izpustil tudi žrtev. Storilca naj bi bila dva, še poročajo, eden naj bi očitno pobegnil. V ozadju petkove drame naj bi bila menda nesoglasja med poslovnimi partnerji.