Ukrajino zapustilo več kot 4,7 milijona ljudi

Več kot 4,7 milijona Ukrajincev je zbežalo iz svoje domovine, odkar je pred 50 dnevi Rusija začela invazijo, so danes sporočili Združeni narodi. V zadnjem dnevu je državo zapustilo še skoraj 80.000 ljudi, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Po podatkih visokega komisariata ZN za begunce (UNHCR) je od 24. februarja iz države zbežalo 4.736.471 Ukrajincev, kar je 79.962 več kot dan prej.Ženske in otroci predstavljajo 90 odstotkov vseh ukrajinskih beguncev, saj morajo moški, ki so stari med 18 in 60 let, ostati v Ukrajini.

Svoje domove sta morali zapustiti tudi skoraj dve tretjini vseh otrok, od tega so številni razseljeni še znotraj države. Po ocenah Mednarodne organizacije za migracije (IOM) je znotraj države sicer razseljenih 7,1 milijona ljudi. »Humanitarne potrebe notranje razseljenih ljudi v Ukrajini še naprej naraščajo,« so sporočili iz IOM.

Ukrajino je poleg tega zapustilo še skoraj 215.000 tujcev, ki so v državi živeli, študirali ali delali.

Največ ukrajinskih beguncev se je zateklo na Poljsko, 2,7 milijona oz.okoli 60 odstotkov. Skoraj 717.000 Ukrajincev je zbežalo v Romunijo, še okoli 440.000 na Madžarsko ter 326.000 na Slovaško. Veliko Ukrajincev, ki je prečkalo mejo v Evropsko unijo, je odpotovalo v druge države članice.

Okoli 471.000 Ukrajincev je medtem zbežalo v Rusijo, še 417.650 pa v Moldavijo. V Belorusijo je vstopilo okoli 22.500 ukrajinskih beguncev.