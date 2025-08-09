Umetna inteligenca je bila dijak, zdaj je doktor znanosti

V zgodovinskem obdobju, ko največji tehnološki velikani tekmujejo na področju umetne inteligence, ki v zadnjih letih vse bolj prodira v naše vsakdanje življenje, kot potrjujejo številna besedila, ki jih lahko beremo naokrog, naj bodo to znanstvene publikacije ali objave na družbenih omrežjih, pri katerih je razvidno, da jih ni ustvaril (samo) človek, je nov pomemben korak naprej naredilo podjetje OpenAI, znano po tem, da je razvilo sloviti klepetalni robot ChatGPT. Njegov izvršni direktor Sam Altman je namreč v četrtek predstavil najnovejši in najnaprednejši model umetne inteligence velikega obsega GPT-5, ki dokazuje, da stroji postajajo vse bolj pametni.

GPT-5 je in bo pametnejši, hitrejši in uporabnejši pri pisanju, programiranju in na drugih področjih, vsem pa na voljo brezplačno, čeprav ga je mogoče proti plačilu še bolje koristiti, kot je veljalo sicer za prejšnje različice, ki so nudile omejeno uporabo brezplačnim naročnikom.

Kje pa so novosti v primerjavi z različicami, ki smo jih doslej uporabljali in pri katerih smo lahko večkrat opažali napake? OpenAI trdi, da je stopnja halucinacij GPT-5 nižja, kar pomeni, da si model manj pogosto izmišlja odgovore. Pojasnili so, da so med razvojem GPT-5 izvedli tudi obsežne varnostne ocene, vključno s 5000 urami testiranja. Altman je dejal, da je GPT-5 kot ekipa strokovnjakov z doktoratom, ki je uporabniku na voljo kadarkoli, interakcija z modelom pa da je naravna in bolj človeška.

»GPT-3 mi je deloval kot pogovor z dijakom - če zastaviš vprašanje, morda dobiš pravilen odgovor, morda pa nekaj norega. GPT-4 je deloval kot pogovor s študentom, GPT-5 pa je prvi, ki resnično deluje kot pogovor z doktorjem znanosti na kateremkoli področju,« je opisal Altman.

Med četrtkovo predstavitvijo je OpenAI pokazal, kako se GPT-5 lahko uporabi za »vibe coding«, kar je izraz za ustvarjanje programske opreme z umetno inteligenco na podlagi preprostega pisnega navodila. Podjetje je GPT-5 prosilo, naj ustvari spletno aplikacijo, ki bi angleško govorečim pomagala pri učenju francoščine. Aplikacija je morala imeti zanimivo temo in vključevati dejavnosti, kot so kvizi, ter vključevati način za spremljanje dnevnega napredka. OpenAI je isto navodilo vnesel v dve okni GPT-5 in ta je v nekaj sekundah ustvaril dve različni aplikaciji.