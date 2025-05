Umrl beneški duhovnik in raziskovalec Božo Zuanella

V videmski bolnišnici je danes za posledicami neozdravljive bolezni pri starosti 83 let umrl župnik v beneških občinah Trčmun in Sovodnja g. Božo Zuanella.

Božo (Natalino) Zuanella, duhovnik, raziskovalec in publicist, planinec, se je rodil 25. decembra 1941 v Bijačah, v občini Podbonesec. Za mašnika je bil posvečen 29. junija 1965, novo mašo je imel v Matajurju.

V sedemdesetih letih prejšnjega stoletja je bil prav tako kot zavedni Slovenci v Benečiji žrtev ustrahovalne nacionalistične politike in podvržen strahotnim pritiskom.

Veliko svojih energij je usmeril v raziskovalno delo, začel je poglabljati tudi znanje slovenskega jezika. Začel je raziskovati in pisati o imenoslovju ljudi in krajev v Benečiji, torej o onomastiki in toponomastiki, in tudi o zgodovini. Zbiral je tudi narodno blago. Sodeloval je z beneškimi društvi in časopisi.

Njegovo ime je povezano tudi s knjigo »Gli anni bui della Slavia« (Mračna leta Benečije) o Gladiu in nacionalistični italijanski politiki v Nadiških dolinah. Zaradi nje se je znašel tudi na sodišču, proces se je vlekel kar nekaj let. Na koncu pa je bil z Marinom Qualizzo oproščen, ker je sodnik ocenil, da se zgodovina ne piše na sodiščih, pač pa v znanstvenih ustanovah in na podlagi dokumentov.

Leta 2021 je bil Božo Zuanella skupaj z dirigentom Patrickom Quaggiatom prejemnik priznanja, ki ga ob slovenskem kulturnem prazniku podeljujeta krovni organizaciji Slovencev v Italiji SKGZ in SSO. Javno sta se mu zahvalili za neprecenljivo pastoralno, kulturno, raziskovalno in publicistično delo.