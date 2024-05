V 81. letu starosti je umrl citrar Miha Dovžan, je poročal Radio Slovenija. Splošni javnosti je najbolj znan po kultni melodiji Urbana Kodra, ki jo je posnel za film Cvetje v jeseni, Dovžanovo skladbo Srne pa je skupina Laibach priredila za film Jekleno nebo.

Dovžan je poleg svojega ansambla sodeloval z Alpskim kvintetom. Svoja zadnja glasbena leta je namenil predvsem slovenski ljudski pesmi v izvedbi z nekdanjo pevko ansambla bratov Avsenik Joži Kališnik ter Otom Pestnerjem in Ivanko Kraševec.

Miha Dovžan se je rodil leta 1943. Na citre je začel igrati pri šestih letih. Leta 1959 je z bratom, klarinetistom Ivetom Dovžanom, ustanovil prvi ansambel, ki je imel citre za vodilni instrument. Imenoval se je Ansambel Mihe Dovžana in deloval do leta 1988.

Veliko je igral s kvartetom Fantje na vasi in kvintetom Gorenjci iz Naklega. Na glasbenih nastopih je vrsto let spremljal tudi operne pevke Ružo Pospiš, Zalto Ognjanovič in Olivero Katarino ter tudi Heleno Blagne.

Nastopal je po vsej Evropi, večkrat na Švedskem in na Madžarskem ter v mnogih krajih nekdanje Jugoslavije. Dvakrat je gostoval tudi v ZDA.

Z bratom Ivetom je napisal okoli 250 izvirnih skladb. Najbolj znana je Moravška dolina. S svojo glasbo je sodeloval še pri slovenskih filmih Razvalina življenja, Deček s Sotle, Vlak proti jugu in Moja draga Iza. Izdal je več kot 60 plošč in kaset, piše na spletni strani Obrazi slovenskih pokrajin.