V 73. letu starosti je sinoči umrl nekdanji bobnar skupine Pooh Stefano D’Orazio. Pred enim tednom so ga sprejeli v bolnišnico zaradi covida-19. Zadnja leta so ga pestile zdravstvene težave, so povedali prijatelji, toda nič ni dajalo slutiti, da bi se lahko njegovo zdravstveno stanje tako poslabšalo. »Še pred enim tednom, je imel le malo povišano temperaturo,« je povedal nekdanji član skupine Pooh Red Canzian. »Ne moremo verjeti, da ga ni več, bil je izredna oseba in odličen glasbenik,« je dodal.