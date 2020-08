Umrl nekdanji vodja Novih fosilov Rajko Dujmić

V reški bolnišnici je v 66. letu starosti umrl Rajko Dujmić, nekdanji vodja znane zagrebške pop skupine Novi fosili. Minulo sredo je v prometni nesreči, ki se je pripetila v Gorskem kotarju, utrpel hude poškodbe glave in je bilo njegovo zdravstveno stanje zelo resno. Zaradi prevelike hitrosti je njegov avtomobil zapeljal s cestišča, Dujmić pa je obležal zraven vozila.

Dujmić je bil eden najbolj priznanih hrvaških glasbenikov. Z Novimi fosili je sodeloval med letoma 1978 in 1990. Bil je avtor vrste uspešnic kot so Košulja plava, Za dobra stara vremena, Milena, Šuti moj dječače plavi, Saša in mnoge druge.

Sodeloval je tudi s skupinami Srebrna krila in Riva, ki sta z Dujmićevimi pesmimi nastopili tudi na tekmovanjih za pesem Evrovizije. Skupina Riva je s pesmijo Rock me, za katero je Dujmić napisal glasbo kot predstavnica takratne Jugoslavije zmagala na Evroviziji v Lozani leta 1989

Dujmič je za svoje delo prejel številne glasbene nagrade, med drugimi tudi nagrado porin za življenjsko delo leta 2013.