Umrl zadnji osvoboditelj Auschwitza

V 99. letu starosti je v Nemčiji umrl še zadnji živeči vojak, ki je sodeloval pri osvoboditvi nacističnega taborišča Auschwitz leta 1945. Nekdanji vojak Rdeče armade, David Dushman, je 27. januarja 1945 s sovjetskim tankom T-34 podrl električno ograjo taborišča in pomagal pri osvoboditvi ujetnikov. O tistem dnevu je povedal, da so vojaki Rdeče armade komajda kaj vedeli o Auschwitzu in da so ob prihodu v taborišče videli »povsod okostnjake«, ki so prihajali iz barak, sedeli in ležali med mrtvimi, kar je bilo grozljivo. Ponudili so jim svojo konzervirano hrano in nemudoma šli loviti zločince, je dodal.

Dusham je po vojni postal mednarodni sabljač.