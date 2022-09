Pri starosti 96 let je umrla kraljica Elizabeta. Vest so na twitterju sporočili svojci.

Britanska kraljica Elizabeta II. se je danes poslovila po več kot 70 letih na prestolu. Potem ko so iz Buckinghamske palače sporočili, da je kraljica zaradi strahu za njeno zdravje pod nadzorom zdravnikov, je danes pri 96 letih umrla na dvorcu Balmoral na Škotskem, v zadnjih trenutkih pa je bilo ob njej tudi več članov kraljeve družine. »Po ponovni oceni danes zjutraj so zdravniki izrazili zaskrbljenost zaradi zdravja njene visokosti ter priporočili, da ostane pod zdravniškim nadzorom,« so danes popoldne sporočili iz Buckinghamske palače.

Kmalu zatem so h kraljici v dvorec Balmoral na Škotskem odhiteli člani kraljeve družine, njeni sinovi, hčer, vnuki in sorodniki ter druge javne osebnosti. Med prvimi je prispel prestolonaslednik princ Charles, kmalu za njim še njeni preostali otroci - princesa Anne, princ Andrew in princ Edward, pa tudi kraljičin vnuk in Charlesov najstarejši sin, princ William.

V urah napetega čakanja na novice so se pred dvorcem Balmoral in Buckinghamsko palačo v Londonu zbrale množice ljudi, ki so izražali skrbi za kraljičino zdravje in upanje, da bo vendarle preživela, ob vhoda obeh poslopij pa so polagali šopke cvetja.

Poklone, skrbi in želje po kraljičinem okrevanju so, na žalost zaman, izrazili tudi številni svetovni voditelji.