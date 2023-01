Univerza na Primorskem kupila koprski hotel Pristan

Luka Koper je Garni hotel Pristan za nekaj manj kot 1,6 milijona evrov prodala Univerzi na Primorskem. Na približno 1300 kvadratnih metrih površine v objektu Barka, kjer je hotel deloval, namerava univerza urediti najmanj 50 študentskih ležišč. Luka se je pred časom odpovedala gostinstvu in je hotel poskušala prodati že od leta 2016.V Luki so pred nekaj leti odločili, da naložbe v gostinstvo niso strateške. Za prodajo Garni hotela Pristan si je prizadevala šest let. Lani je likvidirala hčerinsko podjetje Luka Koper Pristan in nepremičnine je prevzela matična družba.

Zadnje vabilo k oddaji zavezujočih ponudb za nakup ali najem hotela je objavila avgusta lani. Izhodiščno ceno za nakup je postavila pri 1,295 milijona evrov, za najem pa 13.000 evrov na mesec. Za nakup je prispelo šest ponudb, za najem ni bilo zanimanja. Kot najugodnejšega ponudnika so izbrali Univerzo na Primorskem, ki je ponudila nekaj manj kot 1,6 milijona evrov Kupoprodajno pogodbo so sklenili konec decembra lani.

Garni hotel Pristan je del stavbe Barka, ki stoji pred vhodom v pristanišče. Obsega pritličje z restavracijo v izmeri 217 kvadratnih metrov, v treh nadstropjih nad njo pa deset sob in osem poslovnih apartmajev s skupno površino 1055 kvadratnih metrov. Predmet prodaje je bila tudi vsa oprema.

Obstoječo opremo namerava novi lastnik za zdaj ohraniti, saj želi omogočiti vselitev že pred začetkom drugega semestra študijskega leta, poroča Dnevnik.

Približno 80 dodatnih namestitev za študente urejajo v nekdanjem samskem domu v Prisojah, ki ga je univerza odkupila konec leta 2021. Takrat so ocenili, da bi potrebovali še 900 študentskih ležišč.