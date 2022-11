Ustavili so ga šele s paralizatorjem

Karabinjerji iz Vidma so sinoči aretirali 37-letnega moškega, ki so ga ustavili med cestno kontrolo. V avtomobilu so odkrili okrog 12 gramov marihuane, ki je bila v manjših vrečkah. Medtem ko sta člana patrulje pripravljala zapisnik, ju je moški napadel, enega porinil na tla ter se nad njim znesel še z več udarci. Kolega je ohranil prisebnost in uporabil paralizator, pri čemer ga je vendarle uspel ustaviti.

Moškega so aretirali zaradi upiranja javni osebi in zaradi posesti z namenom razpečevanja mamil. Prepeljali so ga v videmski zapor.

Karabinjerji so nato v nočnih urah preiskali tudi njegovo stanovanje, kjer so zasegli okrog 300 gramov marihuane, razne pripomočke za pripravo odmerkov ter denar v gotovini.