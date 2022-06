V Alpah vse manj snežnih dni

Število dni s snežno odejo v Alpah bi se lahko ob visokih ravneh emisij toplogrednih plinov do konca stoletja prepolovilo, v raziskavi, objavljeni v znanstveni reviji Hydrology and Earth Sciences, ugotavlja European Climate Foundation. Brez ukrepanja bo izguba snega še posebej huda v Italiji, Sloveniji in v nekaterih delih Francije.

Če bodo emisije ostale visoke in se bo ozračje segrelo za štiri do pet stopinj Celzija, bi lahko Slovenija do konca stoletja na nadmorski višini 1500 metrov izgubila 54 snežnih dni na leto, to je 68 odstotkov snežnih dni manj na tej višini, opozarjajo v fundaciji. Na nadmorski višini 500 metrov bi bilo v tem primeru 17 manj dni snega oz. 77 odstotkov manj kot sedaj. Na nadmorski višini bi imeli 41 odstotkov oz. 94 dni snega manj.

V Franciji bi na višini 500 metrov nadmorske višine posledično imeli šest dni manj snežnih dni (-77 odstotkov), na višini 1500 metrov 42 dni manj (-53 odstotkov), na 2500 metrih 82 dni manj (-36 odstotkov), na 3500 metrih pa bi izgubila 34 odstotkov oz. 116 dni snega.

Italija bi na 500 metrih nadmorske višine do konca stoletja lahko imela za teden dni manj snega, kar predstavlja 76-odstotno zmanjšanje. Tisoč metrov višje bi imeli 43 dni snega manj (-57 odstotkov), na višini 2500 metrov 88 dni manj (-38 odstotkov), 3500 metrov nad morjem pa bilo za 32 odstotkov oz. 111 manj snežnih dni.