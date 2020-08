V Arboretumu Volčji potok cvetlična razstava

V Arboretumu Volčji Potok se začenja cvetlična razstava, ki bo potekala do 6. septembra. Na razstavi si bodo lahko obiskovalci ogledali floristične aranžmaje izpod rok številnih cvetličarjev, ki bodo tudi prvič razporejeni okoli zgodovinskega formalnega parka. Vsak paviljon pa bo imel svojo zgodbo, so sporočili iz Arboretuma Volčji Potok. Sprva so cvetlično prireditev načrtovali za prihodnje leto, ob 30. obletnici cvetličnih razstav, a so jo zaradi posebnosti letošnjega leta prestavili.

Na razstavi se bo lahko vsak poistovetil z zgodbo aranžmajev ali pa jo doživel po svoje, so še zagotovili na Arboretumu. Razstava bo tudi poklon lepoti rastlin in cvetličarskemu poklicu. Cvetličarji nam namreč pomagajo, da s šopki obdarimo tiste, ki jih imamo radi, z njimi slavimo ali žalujemo.

Na razstavi bodo na ogled aranžmaji izpod rok Matjaža Beguša, Simone Ogrizek, Francija Landekerja, Marjana Planinška, Alena Kovačiča in Katarine Zupančič Dežman.

Z Arboretuma so še sporočili, da na razstavi pričakujejo okoli dva do tri tisoč obiskovalcev. Po njihovih zagotovilih je poskrbljeno tudi za preventivne ukrepe za preprečevanja širjenja novega koronavirusa. V parku so namreč postavljena obvestila o upoštevanju ustrezne razdalje, na voljo pa so tudi razkužila. Zainteresirani lahko karte kupijo tudi prek spleta, poroča STA.