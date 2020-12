V Argentini zgodovinski dan za pravico odločanja o rojstvu otrok

Po 99 letih, odkar je v Argentini stopil v veljavo kazenski zakonik, umetna prekinitev nosečnosti do 14. tedna od zanositve ni več kaznivo dejanje. Argentinski senatorji so namreč po zasedanju, ki je trajalo več kot 12 ur, na ulicah pa ga je spremljalo več desettisoč ljudi, z 38 glasovi za in 29 proti prižgali zeleno luč za dekriminalizacijo splava.

In ravno zeleno barvo so že pred leti podpornice in podporniki uzakonitve pravice do varne, svobodne in brezplačne prekinitve nosečnosti izbrali za »svojo«. Ob razglasitvi izida glasovanja, ki ga še nekaj ur pred začetkom zasedanja ni bilo mogoče napovedati, je pred kongresom zaplapolalo morje zelenih trikotnih rutic. Razglasitev je na istem trgu pričakal tudi »modri tabor«, ki je nasprotoval zakonskemu predlogu.

Tudi tokrat, kot se je zgodilo že ob glasovanju v spodnjem domu argentinskega parlamenta, glasov niso prispevali samo senatorji iz vladne koalicije: poleg 26 večinskih glasov so odločilnih 12 prispevali opozicijski senatorji, med katerimi so bili tudi taki, ki so leta 2018, ko je argentinski parlament zadnjič glasoval o uzakonitvi splava, glasovali proti, tokrat pa za.

Umetna prekinitev nosečnosti bo tako v Argentini možna do 14. tedna od zanositve, v primerih nosečnosti kot posledice posilstva ali takrat, ko ta ogroža zdravje matere, pa tudi dlje. V zakonu, ki so ga včeraj odobrili senatorji, je za zdravnike predvidena možnost ugovora vesti, a pod pogojem, da je osebi zagotovljen dostop do splava, brez zavlačevanja, ugovor vesti pa ni možen v primerih, ko je ogroženo življenje matere. Ugovor vesti tudi ne sme biti izgovor za odrekanje zdravstvene pomoči po opravljenem postopku za prekinitev nosečnosti. Zasebne zdravstvene klinike, ki ne bodo nudile možnosti za splav, bodo to storitev morale na lastne stroške morale zagotavljati v drugih sorodnih zdravstvenih ustanovah.