V Avstriji dosegli dogovor o oblikovanju nove vlade

Avstrijska ljudska stranka (ÖVP), socialdemokrati (SPÖ) in liberalni Neos so dosegli dogovor o oblikovanju nove vlade, je danes sporočil tiskovni predstavnik ÖVP. Vladni program so že predstavili v parlamentu

Vladni program nosi ime »Naredite, kar je prav, zdaj. Za Avstrijo.«

O ministrskih kandidatih naj bi se stranke dogovarjale po predstavitvi programa. Predvidoma naj bi ÖVP in SPÖ pripadlo po šest ministrstev, Neosu pa dva. Novi kancler bo najverjetneje postal vodja ÖVP Christian Stocker.

Trojica strank se je o oblikovanju koalicije pogajala že lani jeseni, a so pogovori na koncu propadli. Ponovno so jih zagnali po propadu poskusa oblikovanja vlade med ÖVP in siceršnjimi zmagovalci septembrskih volitev skrajno desnimi svobodnjaki (FPÖ).