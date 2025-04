V baziliki svetega Petra Trump in Zelenski iz oči v oči

Ameriški predsednik Donald Trump in ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski, ki se udeležujeta pogreba papeža Franciška, sta se danes v baziliki svetega Petra sestala že pred pogrebno slovesnostjo, je sporočil tiskovni predstavnik Zelenskega Sergej Nikiforov. Trump in Zelenski naj bi pogovore še danes nadaljevala.

Tiskovni predstavnik ukrajinskega predsednika Nikiforov je prvi potrdil srečanje med predsednikoma. »Srečanje se je zgodilo in je že končano,« je povedal novinarjem, ni pa podal dodatnih informacij.

»Predsednik Trump in predsednik Zelenski sta se danes zasebno sestala in imela zelo produktiven pogovor,« je kmalu zatem sporočil še tiskovni predstavnik Bele hiše Steven Cheung in dodal, da bo več podrobnosti o srečanju še sledilo.

Tudi Kijev je 15-minutno srečanje v baziliki sv. Petra opisal kot produktivno.

Objavili so fotografijo Trumpa in Zelenskega med pogovorom ter fotografijo, na kateri sta ukrajinski in ameriški predsednik govorila še s francoskim predsednikom Emmanuelom Macronom in britanskim premierjem Keirom Starmerjem.

Trump je v petek dejal, da sta Kijev in Moskva zelo blizu dogovora o koncanju vojne. Njegov odposlanec Steve Witkoff se je pred tem v Moskvi z ruskim predsednikom Vladimirjem Putinom pogovarjal o možnosti neposrednih pogovorov med Rusijo in Ukrajino.