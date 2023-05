V Beogradu zaslišujejo očeta 13-letnega napadalca

Na višjem javnem tožilstvu Beogradu se je dopoldne začelo zaslišanje očeta 13-letnika, ki je v sredo v svoji osnovni šoli ubil devet ljudi, sedem pa jih je ranil, poročajo srbski mediji. 48-letniku očitajo hujše kršitve splošne varnosti, za kar je zagrožena zaporna kazen od dveh do 12 let. Po neuradnih vesteh gre za znanega zdravnika radiologa, medtem ko naj bi bila mama 13-letnika odvetnica.

Po zaslišanju bo po poročanju srbske tiskovne agencije Tanjug znano, ali bo tožilstvo za očeta napadalca predlagalo pripor.

13-letnik, ki je streljal z očetovo pištolo, po veljavni zakonodaji zaradi starosti ni kazensko odgovoren.

Za obe pištoli, tako tisto, s katero je najstnik streljal, kot tudi tisto, ki jo je imel v nahrbtniku, je imel njegov oče dovoljenje. Oče najstnika trdi, da sta bili tako kot ostalo orožje, ki ga ima, pištoli zaklenjeni v sefu pod šifro.

Kot je v sredo dejal srbski notranji minister Bratislav Gašić, je 13-letnik očitno poznal šifro, saj je imel dve pištoli in tri nabojnike s po 15 naboji. Po neuradnih informacijah je deček z očetom tudi vadil streljanje.

V Srbiji se je medtem začelo tridnevno žalovanje za žrtvami sredinega strelskega napada. V številnih organizacijah in institucijah se bodo žrtev spomnili z minuto molka, časniki pa bodo izšli s črnimi naslovnicami. Pred osnovno šolo Vladislava Ribnikarja v Beogradu, kjer je v sredo prišlo do napada, se tudi danes zbirajo ljudje, ki v znak žalovanja v okolici šole polagajo cvetje in sveče.