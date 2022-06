V Berlinu voznik zapeljal v množico ljudi

V Berlinu je danes dopoldne v množico ljudi zapeljal voznik avtomobila. Umrla je ena oseba, poškodovanih je približno 30 ljudi, so po navedbah nemške tiskovne agencije dpa sporočili gasilci. Po podatkih policije se je nesreča zgodila okoli 10.30 na Tauentzienstrasse, ulici v bližini znamenite spominske cerkve cesarja Viljema v zahodnem središču mesta. Na kraju dogodka so policija in gasilci.

Tiskovni predstavnik policije Thilo Cablitz je dejal, da za zdaj še ne vedo, ali je šlo za namerno dejanje ali prometno nesrečo. Policija je na kraju dogodka pridržala osumljenega voznika.