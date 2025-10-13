V bližnji prihodnosti brez večjih vremenskih preobratov

Anticiklon s subtropskim zrakom, ki se zadržuje nad večjim delom zahodne Evrope in nad Sredozemljem, bo vztrajal predvidoma ves teden. V prihodnjih dneh bo pred hladnejšim severnim zrakom le občasno in obrobno popustil, pri čemer pa ne gre pričakovati večjih vremenskih preobratov. V FJK bo večji del tedna prevladovalo sončno vreme, le od jutri do četrtka bo zlasti v goratem svetu nekaj več spremenljivosti. Predvsem v Karnijskih Alpah in predalpah bo jutri in v sredo lahko padlo nekaj kapelj dežja.

V noči na sredo bo zapihala šibka do zmerna burja, ki bo nato občasno pihala tudi v naslednjih dneh. Temperature se ne bodo bistveno spreminjale. Živo srebro bo do vključno srede povečini rahlo presegalo 20 stopinj Celzija, od četrtka bo za stopinjo Celzija ali dve bolj sveže. Tudi konec tedna bo povečini sončen.

Radiosonda iz Rivolta pri Vidmu je danes opoldne na višini 1500 metrov v prostem ozračju namerila 9,4 stopinje Celzija. V prihodnjih dneh se bodo temperature na tej višini gibale okrog 7 stopinj Celzija, se pravi, da okrog dolgoletnega povprečja.