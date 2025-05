V Bocnu bo odločilna SVP

V večini občin na Trentinskem - Južnem Tirolskem so v nedeljo (4. maja) glasovali za obnovo občinskih svetov in so torej izbirali tudi župane. Glavni mesti obeh avtonomnih pokrajin - Trento in Bocen - tradicionalno župane, ki ne prihajajo iz vrst desnice. V Trentu bo zaenkrat tako tudi ostalo, saj je s podporo levosredinskih strank (brez G5Z in SKP) že v prvem krogu zmagal dosedanji župan Franco Ianeselli, ki je zbral 54,6 odstotka oddanih glasov (pred petimi leti se je prav tako uveljavil že v prvem krogu) in tako premočno porazil Ilario Goio, kandidatko desnih Bratov Italije in Lige ter desnosredinske Naprej, Italija. Zanjo je glasovalo 26,60 % udeležencev.

Zgodovinski zasuk

Do zgodovinskega zasuka pa je prišlo v Bocnu, kjer je zelo soliden rezultat dosegel Claudio Corrarati, ki ga podpirajo stranke vladne koalicije in občanska lista z njegovim imenom v simbolu. S 36,2 % si je tako prepričljivo izboril »vstopnico« za drugi krog glasovanja, ki bo v nedeljo, 18. maja. Z njim se bo pomeril kandidat leve sredine Juri Andriollo, odbornik v ekipi donedavnega župana Renza Carramaschija, ki je bil na čelu Občine Bocen dva mandata. Andriollu je glas zaupalo 27,3 odstotka volivcev.

Za izbiro bocenska prvega občana bo tudi tokrat ključna podpora Južnotirolske ljudske stranke (SVP), ki je sicer predstavila svojega kandidata, Stephana Konderja (15,1 %). SVP v Bocnu že desetletja podpira zmagovalca prvega kroga na občinskih volitvah, v zadnjih dveh mandatih je ljudska stranka bila del koalicije, ki je podpirala Caramaschija.

Glede na Corraratijevo prednost je kar verjetno, da bo SVP tokrat podprla desnosredinskega kandidata, saj »združitev»« moči z večino levosredinskih strank ne bi bilo dovolj za zmago, pač pa bi bi za uspeh potrebovali podporo še kakega akterja.Na pokrajinski ravni južnotirolska SVP že sodeluje z italijanskimi desnimi strankami.

