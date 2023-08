V Catanii zaradi izbruha Etne zaprli letališče

Zaradi izbruha vulkana Etna na Siciliji so davi zaprli letališče v Catanii, so sporočili iz letališča. Predvidoma bodo letalske povezave znova vzpostavljene drevi.

Do predvidoma 20. ure so ustavili ves promet na letališču Vincenzo Bellini. Sprva so upali, da bi letališče lahko odprli že zgodaj popoldne.

Župan Catanie Enrico Trantino pa je za 48 ur prepovedal uporabo motorjev in koles, saj so številna območja prekrita s plastjo pepela. Zaradi pepela lahko ceste hitro postanejo spolzke.

Ognjenik Etna na vzhodu Sicilije je eden najbolj aktivnih vulkanov na svetu ter pogosto bruha ogenj in pepel. Za ljudi, ki živijo pod 3300 metrov visoko goro, izbruhi običajno ne predstavljajo nevarnosti.