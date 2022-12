V čelnem trčenju štirje poškodovani

V kraju Carlino na Videmskem sta danes zjutraj čelno trčila dva avtomobila, pri čemer so bile štiri osebe poškodovane. Na kraj so prispeli reševalci deželne službe za nujno medicinsko pomoč Sores in je priletel reševalni helikopter. Tri osebe so z reševalnimi vozili prepeljali v bolnišnico v Palmanovi, eno osebo, ki je bila huje poškodovana, pa s helikopterjem v videmsko bolnišnico. Gasilci so zavarovali kraj nesreče in so odpravili njene posledice. Na kraju so bili tudi karabinjerji, ki preiskujejo vzroke nesreče.