V Dalmaciji orkanska burja

Močna burja, ki je ponekod v Dalmaciji presegla hitrost 200 kilometrov na uro, je povzročila več nesreč. V kaštelskem zalivu pri Splitu je veter s priveza davi odtrgal italijanski tanker, ki je nato nasedel. Dolg je 179 metrov in je v lasti družbe Augusta Due iz Vidma. Ladja je nasedla v plitvini pri otočku Barbarinac. Pri Zadru se je porušil žerjav, na avtocesti Zagreb-Split se je prevrnilo sedem tovornjakov. Dva voznika sta poškodovana.

Burja je ovirala tudi promet na Hrvaškem, posebej ob avtocesti Zagreb-Split med odcepoma Sveti Rok in Posedarje in okoliških državnih cestah. Neurje je prevrnilo sedem tovornjakov, v eno izmed obrnjenih prikolic pa je trčilo tudi osebno vozilo. Burja je porušila tudi gradbeni žerjav v bližini Zadra, medtem ko so na otoku Brač številni čolni zaradi vetra pristali na obali. Na mostu proti otoku Pagu so namerili hitrost burje 217 kilometrov na uro, na gori Biokovo pa 201 kilometer na uro.