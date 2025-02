V domnevnem napadu v Münchnu 28 ranjenih

Bavarski ministrski predsednik Markus Söder je danes sporočil, da gre pri incidentu v Münchnu za domnevni napad. Po informacijah policije je avto v množico zapeljal 24-letni prosilec za azil iz Afganistana, pri čemer je 28 oseb bilo ranjenih, ena huje.

Dva izmed ranjenih sta po podatkih policije utrpela hujše poškodbe. Najmanj eno osebo so oživljali na prizorišču, šlo naj bi za otroka. Tudi župan Münchna Dieter Reiter je sporočil, da so med ranjenimi otroci.

Pri ranjenih gre predvsem za udeležence zborovanja, ki ga je organiziral sindikat Verdi.

Natančne okoliščine so še stvar preiskave, je pa Söder novinarjem sporočil, da gre za domnevni napad. »Na vsak tak napad se odzovemo preudarno, vendar vam lahko povem, da je naša odločnost vse večja. To ni prvi primer in kdo ve, kaj se bo še zgodilo,« je poudaril.

Voznik avtomobila je bil 24-letni afganistanski prosilec za azil, je sporočil tiskovni predstavnik policije. Bavarski notranji minister Joachim Herrmann je dodal, da je bil policiji poznan v povezavi z drogami in krajo. Varnostnim oblastem sicer ni bil znan kot skrajnež.

Po informacijah portala Spigel Online so prošnjo za azil Afganistanca zavrnili, je pa prejel odločbo, da ga začasno ne bodo izgnali. Pred dejanjem naj bi na spletu domnevno objavljal islamistično vsebino.

Avto je danes okoli 10.30 zapeljal v množico ljudi, ki so se ravno zbrali na demonstracijah sindikata v središču bavarske prestolnice. Vozil je za skupino demonstrantov in policijskim avtomobilom, nato pa jih je prehitel in zapeljal v množico. Policija je voznika hitro prijela, nevarnosti za javnost pa ni več.