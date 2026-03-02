Zasedanja zgoniškega občinskega sveta odslej tudi na spletu

Februarsko zasedanje zgoniškega občinskega sveta je prineslo pomembno novost na področju digitalizacije storitev. Seja so prvič po pandemiji predvajali tudi na občinskem spletnem kanalu, na tej povezavi, kjer je na voljo za vnovičen ogled. Spletna povezava v svet ni bila edina novost. Kot smo poročali v preteklih dneh, je odbor v svojo sredo sprejel novega odbornika Mitjo Čebulca, ki je nadomestil Rada Jagodica, pristojnega za kulturo, okolje in šolstvo. Občinski svet pa je med drugim glasoval vključitev v EZTS in prisluhnil zadnjim novicam o izključitvi občine iz seznama gorskih občin.

Še odprt pa je razpis za opravljanje civilne službe na občini. Mladim med 18 in 28 let ponuja izkušnjo na področju upravljanja javne institucije, občini pa pomeni dragoceno pomoč.