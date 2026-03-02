Odkrili mrežo 120 nezakonitih zaposlitev

Finančni policisti iz Portogruara in Trsta so pod okriljem tržaškega tožilstva razbili mrežo 120 nepravilnih zaposlitev ter odkrili izdajo računov za neobstoječe posle v skupni vrednosti približno 5,4 milijona evrov. Goljufija je temeljila na nepravilnem posredovanju delavcev in povezanih davčnih prevarah, so danes v sporočilu za medije pojasnili s finančne policije. Po podatkih tiskovne agencije Ansa naj bi šlo za hrvaško podjetje, ki naj bi v FJK in Venetu preko podizvajalskih pogodb za multinacionalko Amazon in druge družbe upravljalo logistične storitve.

Finančni policisti so preiskali štirinajst oseb, ki živijo v različnih italijanskih mestih. To so Trst, Videm, Benetke, Modena, Teramo, Foggia, Pesaro Urbino in Ragusa. Tržaški tožilec je dvema osebama, ki živita v Trstu, odredil pripor. Eden izmed osumljenih ga mora prestajati v zaporu, drugi pa doma. Zasegli so tudi blago v višini več kot 750 tisoč evrov. Hišne preiskave so izvedli na dvajsetih različnih lokacijah, razpršenih po Italiji, in sicer v Furlaniji - Julijski krajini, Venetu, Emiliji - Romanji, Lombardiji, Markah in Apuliji.

Kako so delovali

Nezakoniti sistem je slonel na vrsti slamnatih podjetij, ki so jih v različnih italijanskih deželah vodili lažni lastniki in so posredovala delovno silo. S tovrstno prevaro so se hoteli osumljeni izogniti zakonskim predpisom o delu in kolektivnim pogodbam. Z navideznimi naročili so prikrivali nezakonito zagotavljanje delavcev, ustvarjali neupravičene dobropise za DDV ter opuščali plačilo davkov in prispevkov, kar je povzročilo znatno škodo italijanskemu državnemu proračunu in zaposlenim, so še poudarili finančni policisti.