V enem tednu najtopleje in najhladneje v letošnjem poletju

V zadnjih 24 urah se je ozračje še ohladilo. Radiosonda iz Rivolta pri Vidmu je na višini 1500 metrov v prostem ozračju danes opoldne namerila 8,4 stopinje Celzija, kar je približno 5 stopinj Celzija manj od dolgoletnega povprečja. Gre za najnižjo temperaturo na tej višini v prostem ozračju po 20. maju, ko je namerila 7,4 stopinje Celzija.

Ravno pred tednom dni, in sicer preteklo sredo, 23. avgusta, je radiosonda iz Rivolta na isti višini namerila najvišjo temperaturo letos, in sicer 22,2 stopinje Celzija. Ozračje se je tako v povprečju v enem tednu ohladilo za 13,8 stopinje Celzija. V enem tednu je torej radiosonda namerila najvišjo in najnižjo letošnjo poletno temperaturo.

V prihodnjih dneh bo postopno spet topleje. Na višini 1500 metrov v prostem ozračju se bo temperatura dvignila na okrog 15 stopinj Celzija. Razmere bodo spet poletne, toda brez ekstremne vročine.