V enem tednu v Sloveniji izmerili skoraj štiri tisoč prekoračitev hitrosti

Med preventivno akcijo za zmanjšanje hitrosti na slovenskih cestah, ki je potekala od 5. do 11. avgusta, so policisti izmerili 3983 prekoračitev hitrosti, je danes na svoji spletni strani objavila policija. Več kot tri četrtine kršitev so zabeležili v naseljih, kjer imajo že malo povišane hitrosti lahko hude posledice.

Evropsko usklajeno preventivno akcijo Hitrost je policija izvedla skupaj z Agencijo za varnost prometa (AVP). Policisti so ob rednem delu poostreno nadzirali hitrost. Na nekaterih cestah so postavili tudi več zaporednih policijskih kontrol, zato so bili lahko vozniki kontrolirani tudi večkrat.

Daleč največ kršitev v naseljih

Preveliko hitrost so v 3024 primerih izmerili v naseljih, v 415 primerih izven naselja in v 544 primerih na avtocestah oziroma hitrih cestah. V 242 primerih so policisti voznikom zaradi prevelike hitrosti izrekli opozorilo, so navedli v sporočilu.

Kot poudarjajo na policiji, je namen tovrstnih akcij ohraniti dragocena življenja. Voznike želijo ozavestiti, da se lahko brezglavo hitenje ali iskanje adrenalinskega užitka v prehitri vožnji hitro sprevrže v največjo nočno moro posameznika z najhujšimi posledicami za vse udeležence.

Objestna, tvegana in neprilagojena vožnja poveča nevarnost za nastanek prometne nesreče. Hitrost pomembno prispeva tudi k teži posledic prometnih nesreč. Predvsem znotraj naselij že manjša kršitev omejitve hitrosti lahko ogroža varnost najbolj ranljivih skupin, kot so pešci, kolesarji, predvsem pa otroci, poudarjajo na policiji.

Zato je ena od nalog policije zmanjševati povprečne hitrosti, kar bi posledično pomenilo manj mrtvih ter hudo in lažje telesno poškodovanih v prometnih nesrečah, ki se zgodijo zaradi neprimerne hitrosti, so še pojasnili.Po podatkih AVP se je od januarja do konca junija letos zaradi neprilagojene hitrosti zgodilo 1735 prometnih nesreč, v katerih je umrlo 12 ljudi, 164 je bilo huje, 866 pa lažje poškodovanih. Neprilagojena hitrost je po ugotovitvah AVP kriva za kar 18 odstotkov vseh prometnih nesreč in je najpogostejši vzrok za prometne nesreče s hujšimi posledicami.

Na AVP so ob začetku akcije posebej opozorili na pozitivne učinke območij umirjenega prometa, kjer je hitrost omejena na 30 kilometrov na uro. Kot so zatrdili, bi se z zmanjšanjem povprečne hitrosti v naselju za vsaj kilometer na uro zmanjšalo število žrtev za vsaj štiri odstotke. Če vozilo trči v pešca s hitrostjo 30 kilometrov na uro, je verjetnost, da bo pešec umrl, petodstotna. Pri hitrosti 50 kilometrov na uro verjetnost naraste na 45 odstotkov in pri hitrosti 70 kilometrov na uro doseže že 85 odstotkov, navajajo na AVP.