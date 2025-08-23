V FJK najbolj iskana jed frico, sledijo čevapčiči in pinca

Kulinarično razvajanje je za mnoge ena izmed ključnih sestavin, ki prispevajo k temu, da se s počitnic vrnemo zadovoljni. Zaradi tega med pripravami na počitnikovanje, ko pred odhodom spletni brskalnik »sprašujemo« o raznih krajih v okolici izbrane destinacije, muzeje in druge zanimivosti, pogosto vtipkamo tudi ime kake tipične jedi, za katero se nadejamo, da jo bomo končno poskusili na dopustu.

Še več – pri opazovalnici družbe Telepass, kjer so v sodelovanju z revijo Moveo pripravili raziskavo Potovanje skozi okuse. Italijanski gastronomski trendi, od tradicije do ulične hrane, so ugotovili, da je vse pogosteje kulinarika eden od glavnih kriterijev, na podlagi katerih ljudje izberejo svojo počitniško destinacijo. Poleg tega se tudi po vrnitvi z dopusta pogosto dogaja, da ljudje na spletu iščejo recepte jedi, ki so jih odkrili med počitnicami.

Zato so z analizo spletnih poizvedovanj pripravili lestvico najbolj iskanih jedi za Furlanijo - Julijsko krajino ter ostale dežele v Italiji. Tista za našo deželo po navedbah opazovalnice družbe Telepass potrjuje, da se FJK vse bolj uveljavlja tudi kot kulinarična destinacija, o čemer priča več kot 85.000 spletnih iskanj na mesec.

Analiza spletnih poizvedovanj, opravljenih med lanskim majem in letošnjim aprilom, je pokazala, da uporabniki v brskalnik največkrat vtipkajo ... frico (slovensko tudi frika), ime furlanske specialitete iz sira, krompirja in čebule, ki v mesecu dni povprečno zbere skoraj 30.000 spletnih iskanj.

Na drugem mestu so čevapčiči, ki so sicer prvotno »doma« v državah nekdanje Jugoslavije, a so postali tudi del stalne kulinarične ponudbe predvsem na Tržaškem in Goriškem. »Srebro« so čevapčiči osvojili s slabimi 17.000 spletnimi poizvedovanji na mesec.

Na tretjem mestu je pinca (15.875), sledi gubanca iz Benečije (6242), peto stopničko pa zaseda jota (5000).