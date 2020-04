V FJK spet rahel porast novih okužb in smrtnih žrtev

V FJK so danes potrdili 25 novih okužb (8 več kot v torek) s koronavirusom in pet smrtnih žrtev (tri več kot v torek), od katerih tri na Tržaškem in dve na Pordenonskem. Od začetka epidemije je tudi zaradi covida-19 umrlo 246 ljudi (126 v Trstu, 66 v Vidmu, 50 v Pordenonu in štiri v Gorici).

Doslej so potrdili 2817 primerov okužbe (1136 v Trstu, 929 v Vidmu, 599 v Pordenonu in 149 v Gorici), tako da je bilo danes 11 novih primerov na Tržaškem, 8 na Videmskem, 6 na Goriškem, nobenega pozitivnega brisa pa niso zabeležili na Pordenonskem.

Skupno je okrevalo 1067 ljudi, dodatnih 196 čaka na negativen bris. Na intenzivni negi leži 20 bolnikov (ena oseba manj kot včeraj), v ostalih oddelkih 134 ljudi (pet manj), v domači izolaciji je 1154 ljudi (8 manj).