V FJK stavka preko 90 odstotkov voznikov avtobusov

Danes marsikdo ni in ne bo dočakal avtobusa. V Furlaniji - Julijski krajini stavka preko 90 odstotkov voznikov. Na marsikateri avtobusni postaji je opaziti večje ali manjše skupine ljudi, ki so vseeno upali, da se jim bo uspelo izogniti daljšemu pešačenju ali vožnji z avtomobilom.

Sindikati FILT CGIL, FIT-CISL, UIL Trasporti in FAISA CISAL z državno stavko zahtevajo obnovo državne pogodbe, reformo sektorja in večjo varnost pri delu.Po prvih podatkih FILT CGIL za FJK je na Tržaškem roke doslej roke prekrižalo 93 odstotkov voznikov. Na Goriškem in Pordenonskem so stavkajoči prekinili vse mestne povezave, stavkajočih pa je bilo v izvenmestnih povezavah 90 odstotkov. Na Videmskem so do zdaj stavkali skoraj vsi (99 odstotkov), poročajo sindikati.