Sreda, 12 november 2025
V gorah je bila noč toplejša kot na Krasu

Stopnjuje se temperaturni obrat, v nižjih slojih se zadržuje bolj vlažen in hladnejši zrak

Darko Bradassi |
FJK |
12. nov. 2025 | 10:25
    V gorah je bila noč toplejša kot na Krasu
    Na Zoncolanu so namerili najnižjo nočno temperaturo 3,5 stopinje Celzija, višjo kot pri Briščikih (WHAT’SUP CAMS)
Minula noč je bila marsikje v gorah na izpostavljenih območjih, kjer niso nastajali krajevni temperaturni obrati, toplejša kot na Krasu. Pri Briščikih je denimo meteorološka opazovalnica deželne agencije za okolje Arpa v minuli noči namerila najnižjo nočno temperaturo +3,2 stopinje Celzija, na Višarjah in na Zoncolanu pa +4,2 oz. +3,5 stopinje Celzija. Gre za posledico otoplitve višjih slojev ozračja, kjer se prehodno krepi subtropski greben toplega zraka, pri čemer postaja ozračje vse bolj stanovitno. Ob umirjenem dogajanju v prizemnih slojih stagnira hladnejši in vlažen zrak, zaradi skromne razpršitve izpustov pa se povečuje tudi zračna onesnaženost.

Podobna vremenska slika se bo nadaljevala tudi v prihodnjih dneh, ko se bo vlaga ob šibkem dotoku jugozahodnih vetrov še povečala. Postopno bo več vlage tudi v gorskem svetu.

Danes in jutri bo ob morju in v nižinah povečini zmerno oblačno in vlažno, ponekod lahko zamegljeno. V osrednjih dnevnih urah bodo sončni žarki ponekod lahko prebili plast vlažnega zraka in se bo prehodno delno razjasnilo. V gorah bo več sončnega vremena in bodo za ta čas beležili kar visoke temperature.

V petek in soboto se bo vlaga povsod povečala in bo prevladovalo oblačno in vlažno vreme, ponekod bo zamegljeno ali bo nastala megla. Ob morju in v nižinah ni izključeno občasno rahlo rosenje. Temperature se ne bodo bistveno spremenile.

