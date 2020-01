V gorah umrl vrhunski alpinist Grega Lačen

Pri sestopu z Mlinarskega sedla nad Jezerskim se je včeraj (petek) smrtno ponesrečil 43-letni slovenski vrhunski alpinist Grega Lačen, eden izmed 17 Slovencev na Everestu in član več odličnih slovenskih alpinističnih odprav. Opravil je več kot 600 vzponov in plezal z uspešnimi alpinisti, ki so ga cenili in spoštovali kot izjemnega kolega.

Po navedbah kranjske policijske uprave je bil pri prečenju zelo strme poti usoden padec čez visoko prepadno steno. Lačen je bil ustrezno opremljen. Šlo je za nesrečo, ki se je pripetila na zahtevni zavarovani planinski poti, ki je zasnežena in po kateri se z alpinistično opremo spušča s kombinacijo plezanja in hoje, so danes pojasnili na Policijski upravi Kranj.

Lačen je umrl na dan, ko so se v okviru koroškega outdoor festivala v Mežici spominjali Karničarja, ki je umrl septembra lani v delovni nesreči na Jezerskem, so še zapisali na Večeru.