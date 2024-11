Reševalci deželne službe za nujno medicinsko pomoč 118 so posredovali v Gonarsu, kjer se je 69-letni moški huje poškodoval v hlevu. Padel je z višine štirih metrov. Zdravstveno osebje ga je na kraju intubiralo in stabiliziralo, nato so ga s helikopterjem prepeljali v videmsko bolnišnico, kamor so ga sprejeli z rdečo triažno kodo. Njegovo zdravstveno stanje je zaskrbljujoče in so si zanj zdravniki pridržali prognozo.