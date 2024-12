V Iranu zaprli italijansko novinarko Cecilio Sala

Cecilio Sala, posebno poročevalko dnevnika Il Foglio in avtorico podkasta Stories, so iranske oblasti zaprle v zloglasni zapor za politične zapornike Evin. Do aretacije in priprtja je sicer prišlo že 19. novembra, novico pa je italijansko zunanje ministrstvo sporočilo šele danes.

Novinarko, ki je v Iran prispela z novinarskim vizumom, da bi tam opravila nekaj intervjujev za svoje podkaste, so zaprli v samico v zloglasni zapor Evin na severu iranske prestolnice Teheran. Novinarka je za 20. december načrtovala povratek v Italijo, aretirali so jo dan pred tem. Sala je iz zapora telefonirala svoji mami in svojemu partnerju, novinarju Danieleju Raineriju. Dejala jima je, da se dobro počuti. Danes naj bi novinarko obiskala tudi italijanska ambasadorka v Iranu Paola Amadei. Da si italijanska vlada prizadeva za izpustitev novinarke, pa je dejal obrambni minister Giuido Crosetto.

Za njeno izpustitev so se zavzele številne novinarske in človekoljubne organizacije. Med njimi Articolo 21 in Amnesty International, ki poudarja, da opravljanje novinarskega poklica ni kaznivo dejanje. Spletni medij Chora News, za katerega je Sala snemala podkast, pa je na spletu začel širiti ključnik #FreeCecilia.