V Italiji manj optimizma glede prihodnosti EU kot v Sloveniji

Glede odnosa do prihodnosti Evropske unije in njenih ključnih izzivov se Italija in Slovenija razlikujeta v več vidikih, kaže v petek objavljena raziskava Eurobarometer, ki razkriva, da je optimizem glede prihodnosti EU med prebivalci Italije nižji kot v Sloveniji. V Italiji je optimistov za 50 %, kar je blizu evropskega povprečja (52 %), toda ta podatek je letos za ker deset odstotkov nižji od lanskega. Skupaj z Avstrijo, kjer so prav tako zabeležili 10-odstoten upad optimizma (z 51 na 41 %) je to med najvišjimi padci – višji, kar 16-odstoten, je bil le na Malti, kjer pa je kljub temu stopnja optimizma (57 %) ostaja nad evropskim povprečjem. Delež optimistov je v Sloveniji pomenljivo višji od italijanskega, 64-odstoten, z le enoodstotnim padcem v primerjavi z letom 2024.

Ob tem pa je zanimivo stanje pri vprašanju o zaupanju državljanov v moč demokracije v EU v prihodnjih petih letih. Glede tega je Slovenija na repu evropske lestvice, saj le 34 % anketirancev (-3 % v primerjavi z letom 2024) meni, da bo demokracija v EU v prihodnjih petih letih ostala močna, medtem ko Italija izkazuje nekoliko višjo raven zaupanja, saj v trdnost demokracije v EU verjame dobra polovica (53 %) vprašanih, kar je sicer za pet odstotkov manj kot lani.

Državljane EU – skupno so v različnih državah članicah anketirali skoraj 26.000 ljudi, tako v Sloveniji kot v Italiji je na vprašanja odgovarjalo dobrih 1000 ljudi – so vprašali tudi o tem, kateri so po njihovem mnenju trenutni glavni izzivi, s katerimi se sooča EU. Tudi tu so imeli na voljo več odgovorov, izbrali so lahko največ tri. Izziv, ki je v povprečju prejel največ odgovorov (47 %), je vojna v Ukrajini, pri čemer so v različnih državah glede tega občutne razlike.