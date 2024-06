Glede na vzporedne volitve, ki jih je družba Opinio pripravila za radiotelevizijo Rai, so po zaprtju volišč v nedeljo ob 23. uri v Italiji na evropskih volitvah zmagali Bratje Italije premierke Giorgie Meloni, ki naj bi prejeli med 26 in 30 % glasov. Druga stranka naj bi bila Demokratska stranka, ki jo vodi Elly Schlein. Slednja naj bi prejela med 21 in 25 % glasov, kar kaže na napredek v primerjavi s prejšnjimi evropskimi volitvami. Na tretje mesto naj bi se uvrstilo Gibanje 5 Zvezd, ki naj bi prejelo med 10 in 14 % glasov. Liga in Naprej, Italija naj bi prejeli med 8 in 10 % glasov. Za navezo Zelenih in Levice naj bi glasovalo približno 7 % volilnih upravičencev, kar je precejšnje presenečenje glede na napovedi. Dokončni rezultati naj bi bili znani v nočnih oziroma jutranjih urah.

V Sloveniji počasno štetje glasovnic

V Sloveniji je nedeljo zaznamovalo počasno štetje glasovnic, saj so šteli glasovnice tudi treh posvetovalnih referendumov glasovali. Izidi po 69,84 odstotka preštetih glasov, kažejo, da je na evropskih volitvah SDS osvojil 4 mandate, Gibanje Svoboda dva, po enega pa Vesna in NSi, za deveti sedež naj bi se potegovala SD in SLS.

V Italiji nizka volilna udeležba

Volitve v Italiji je vsaj do 19. ure zaznamovala nizka volilna udeležba, saj je do takrat glasovalo le 40,8 % volilnih upravičencev, ob zaprtju volišč naj bi glasovalo nekaj manj kot 50 % volilnih upravičencev, kar je precej manj po prejšnjem negativnem rekordu, leta 2019, ko je glasovalo 54,5 % volilnih upravičencev.

V Sloveniji pa kaže, da je bila volilna udeležba na letošnjih evropskih volitvah najvišja doslej, saj je do 16. ure volilo 25,61 % volilnih upravičencev (leta 2019 18,31 odstotka). Po neuradnih in nedokončnih podatkih naj bi se udeležba ob zaprtju volišč sukala okoli 34 %. V FJK je bila ob 19. uri udeležba 41,3-odstotna. Najvišjo udeležbo so do takrat zabeležili v goriški pokrajini (44,38 %), sledijo videmska pokrajina (42,95 %), pordenonska pokrajina (39,34), in tržaška pokrajina (37,36).

Višja pa je bila volilna udeležba v 114 občinah FJK, v katerih so izbirali nove župane oziroma županje. Slednja je v nedeljo ob 19. uri znašala 48,65 %. Štetje glasovnic občinskih volitev se bo začelo v ponedeljek ob 14. uri.