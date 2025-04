V Italiji po smrti papeža Frančiška petdnevno žalovanje

Italijanska vlada je danes po smrti papeža Frančiška odredila pet dni žalovanja, ki bo trajalo do vključno sobote, ko bodo papeža pokopali. Zastave na javnih stavbah visijo na pol droga, zaradi pogrebnih slovesnosti, na katerih pričakujejo visoke goste z vsega sveta, v Rimu veljajo poostreni varnostni ukrepi.

Petdnevno žalovanje se začenja danes in bo trajalo do sobote, je po seji vlade sporočil minister za civilno zaščito ter za morje in jug Nello Musumeci.

V soboto bodo odpovedali športne dogodke, med drugim nogometno prvenstvo A-lige. Ob dnevu osvoboditve izpod nacifašizma v petek so vse slovesnosti dovoljene ob upoštevanju okoliščin, torej z zmernostjo, ki jo stanje vsakomur narekuje, je dodal minister Musumeci.

V državi bodo ob pogrebnih slovesnostih, ki se jih bo udeležilo na tisoče ljudi in državni voditelji z vsega sveta, veljali poostreni varnostni ukrepi.

Papež Frančišek je star 88 let umrl v ponedeljek zjutraj. Njegova krsta je trenutno še v kapeli Doma svete Marte, kjer je prebival. Tam se mu je danes že poklonil italijanski predsednik Sergio Mattarella.

V sredo zjutraj bodo papeža prepeljali v baziliko svetega Petra, kjer se bodo do pogreba v soboto od njega lahko poslovili verniki. Pokopali ga bodo v rimski baziliki Marije Snežne.

Podrobnosti pogreba so danes na prvi kongregaciji dorekli kardinali. Od 252 se jih je doslej v Vatikanu zbralo okrog 60. 135, ki so mlajši od 80 let in imajo tako tudi volilno pravico, jih bo izbiralo Frančiškovega naslednika.

Datum začetka konklava morajo kardinali še določiti, predvidoma se bo postopek začel v začetku maja. Na novem sestanku se bodo sicer kardinali sestali že v sredo popoldan.

Danes zvečer bo ob 19.30 na Trgu svetega Petra potekala molitev rožnega venca.