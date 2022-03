V Italiji poseben register za vozila s tujo registracijo

Lastniki, posestniki oz. uporabniki vozil s tujo registracijo, pozor! Od 21. marca dalje morajo lastniki oz. uporabniki vozil s tujo registracijo svoje vozilo vpisati v poseben javni register tujih vozil (Pubblico Registro dei Veicoli Esteri oz. Reve).

Kot poroča spletni portal Trend online, je bil register Reve vključen v prometni zakonik na podlagi zakona št. 238 z dne 23. decembra 2021. Nova pravila zadevajo avtomobile, motorje in prikolice, ki so bili registrirani v tuji državi, a krožijo po italijanskem ozemlju. Omenjena vozila bodo morala odslej biti vpisana v register Reve, če jih bodo lastniki hoteli še naprej uporabljati v Italiji. Tuji državljani, ki se priselijo v Italijo, morajo svoje vozilo prijaviti v roku treh mesecev, medtem ko imajo tuji državljani s stalnim bivališčem v tujini, ki pa krožijo po Italiji s tujim vozilom, za to več časa – leto dni. Prav tako bodo morali vozilo s tujo registracijo prijaviti italijanski državljani.

Obvezen vpis vozila v register Reve velja tudi za čezmejne delavce, ki se vozijo z vozilom, registriranim v tuji državi. V tem primeru je treba vozilo registrirati v roku 60 dni od dneva nakupa. V primeru, da avto vozi druga oseba, npr. soprog ali soproga lastnika, oz. oseba, ki ima sklenjeno lizinško ali najemniško pogodbo, je treba vozilo registrirati v roku 30 dni ter posredovati tudi dokumentacijo, ki zadeva uporabo. Gre npr. za lizinške oz. najemniške pogodbe ali pa tudi pisne dogovore o uporabi vozila.

Obstajajo pa tudi izjeme: tako so iz obveznega vpisa v register izvzeti državljani s stalnim bivališčem v Občini Campione d’Italia, dalje civilno in vojaško osebje na delu v tuji državi ter osebje oboroženih sil in policije, ki dela v tujini. Prav tako so iz vpisa v register izvzeti družinski člani lastnikov oz. uporabnikov ter delavci, ki imajo stalno bivališče v Italiji že več kot 60 dni in se vozijo z vozili, registriranimi v Republiki San Marino ter so zaposleni v podjetjih, ki imajo sedež v tej državi.

Kdor ne bo izpolnil te obveze in ga bodo pri morebitni kontroli zasačili brez ustrezne dokumentacije in potrdila, tvega tudi visoke denarne kazni, ki gredo od 400 do 1600 evrov. Za vpis bo treba predložiti ustrezno dokumentacijo o posesti oz. uporabi vozila in utemeljitev kroženja po italijanskem ozemlju. Pri tem bo treba pojasniti, ali ima voznik stalno bivališče v tujini ali je čezmejni delavec. Potrebno bo tudi nuditi podatke o lastniku in uporabniku vozila, tipologiji posesti (npr. uporaba, lizing ali najem), dokumentacijo o nakupu vozila, stalno bivališče, morebitne spremembe idr.. Za registriranje je treba iti v enega od uradov javnega avtomobilskega registra (Pubblico Registro Automobilistico oz. PRA) oz. obiskati voznikovo spletno vstopno točko (Sportello Telematico dell’Automobilista), za informacije je na voljo tudi italijanski avtomobilski klub Aci. Na koncu bo lastnik vozila prejel tudi QR kodo z informacijami o vozilu, ki jo bo treba namestiti na avto.