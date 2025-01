V Italiji preložili začetek vpisovanja za novo šolsko leto

Namesto med 8. in 31. januarjem bo v Italiji vpisovanje v otroške vrtce in šole vseh stopenj za prihodnje šolsko leto 2025/2026 potekalo od 21. januarja (od 8. ure dalje) do 10. februarja (do 20. ure). Tako piše v krajšem sporočilu, ki ga je 4. januarja na svoji spletni strani objavilo ministrstvo za izobraževanje in s tem spremenilo rok, naveden v sporočilu z dne 26. novembra lani.

Kot razlog ministrstvo navaja potrebo, da se šolam omogoči širša dejavnost usmerjanja, družinam pa več časa za premišljeno izbiro, vsekakor gre za odločitev, ki predstavlja precedens. Ne glede na to pa bo tudi letos vpisovanje potekalo pretežno po spletu: to velja za šole vseh stopenj ter za tečaje poklicnega izobraževanja in usposabljanja, ki jih nudijo tako državni poklicni zavodi kot zavodi poklicnega izobraževanja na deželni ravni, ki se odločijo za spletno vpisovanje. Le-to bo potekalo tudi na zasebnih šolah, ki se odločijo za to obliko.

Obstajajo pa nekatere izjeme: tako bodo papirnati obrazci še vedno potrebni za vpis v otroški vrtec, dalje za vpis v šole v Dolini Aoste ter v avtonomnih pokrajinah Trento in Bocen, za vpis v tretji letnik umetnostnih licejev in tehniških zavodov, za vpis na tečaj specializacije za vinarskega tehnika na tehniških zavodih s smerjo vinogradništvo in vinarstvo, za vpis na tečaje izobraževanja za odrasle ter za vpis učencev oz. dijakov, ki so v postopku posvojitve.

Vpisni obrazec bo na voljo na enotni spletni vpisni platformi Unica. Dostop do platforme je možen s pomočjo sistema digitalne identitete SPID, dalje z elektronsko osebno izkaznico CIE, z državno kartico zdravstvenih storitev CNS in s sistemom elektronske identifikacije eIDAS. Starši oz. skrbniki posameznega učenca ali dijaka posredujejo vse potrebne podatke (davčno kodo, ime in priimek, datum rojstva, stalno bivališče idr.) in opravijo izbire glede na ponudbo posamezne šole. Možno je izbrati le eno šolo, hkrati pa, če vpis na omenjeno šolo ne bo mogoč, označiti največ dve možni alternativi. Sistem spletnega vpisovanja bo družine po elektronski pošti v realnem času obvestil o stanju prijave, sprejetju vpisa ali preusmeritvi na drugo šolo.

Vpis v vrtec je možen za otroke, ki do 31. decembra letos dopolnijo starost med tretjim in petim letom, vpis v prvi letnik osnovne šole pa je obvezen za vse otroke, ki bodo do 31. decembra letos dopolnili šesto leto starosti. Po končani osnovni šoli je prav tako obvezen vpis na nižjo srednjo šolo, po koncu katere se morajo družine odločiti, ali naj otrok nadaljuje obvezno šolanje na višji srednji šoli ali pa na tečajih poklicnega izobraževanja in usposabljanja.

Več v jutrišnjem (nedeljskem) Primorskem dnevniku.