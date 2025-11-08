V Italiji stavka proti »nepravičnemu proračunu«

Proračunski predlog je nepravičen, slab in ga je zato treba spremeniti, je ob včerajšnji skupščini delegatov sindikata CGIL v Firencah dejal njegov generalni sekretar Maurizio Landini in v znak protesta napovedal splošno stavko tako v javnem kot v zasebnem sektorju, ki bo 12. decembra. Predlog proračuna, ki ga je oblikovala vlada Giorgie Meloni, ne naslavlja temeljne težave, ki najbolj pesti prebivalce Italije: to so prenizke plače, je dejal Landini in ob tem zahteval dodatna finančna sredstva za obnovo kolektivne pogodbe zaposlenih v javnem sektorju, »da te ne bodo kot kaka skromna napitnina«.

Na škodo manj premožnih

Če je nezadovoljstvo sindikatov - enkrat večje, drugič zmernejše - z vsakokratnim predlogom proračuna te ali one vlade skoraj že nek ritual, zaradi česar bi lahko kdo pred obtožbami sindikata odmahnil z roko, je to težje storiti, ko na negativne učinke predlaganega proračuna opozorijo predstavniki italijanske centralne banke, računskega sodišča in Nacionalnega statističnega inštituta (Istat).

Po izračunih omenjenih institucij, ki jim je v četrtek prisluhnil parlamentarni odbor za proračun, bo učinek ukrepa ... »robinhoodovski«, le da v obratni smeri, saj bo na škodo manj premožnih nagradil tiste bolj premožne. Omenjeno znižanje dohodnine zadeva kakih 30 % davkoplačevalcev oziroma dobrih 13 milijonov ljudi: posledica tega bo povprečna letna korist v višini 230 evrov. A to je le povprečje. Največje učinke od tega ukrepa bodo namreč uživali ljudje z višjimi dohodki. Po izračunu računskega sodišča so to ljudje z dohodki od 50.000 do 200.000 evrov.