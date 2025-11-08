VREME
Sindikati

V Italiji stavka proti »nepravičnemu proračunu«

Sindikat CGIL jo je napovedal za 12. december. Do predloga zakona so bili ostri tudi predstavniki državne centralne banke, računskega sodišča in statističnega inštituta ISTAT

Jaruška Majovski |
Firence |
8. nov. 2025 | 10:31
    V Italiji stavka proti »nepravičnemu proračunu«
    Generalni sekretar CGIL Maurizio Landini (ANSA)
Proračunski predlog je nepravičen, slab in ga je zato treba spremeniti, je ob včerajšnji skupščini delegatov sindikata CGIL v Firencah dejal njegov generalni sekretar Maurizio Landini in v znak protesta napovedal splošno stavko tako v javnem kot v zasebnem sektorju, ki bo 12. decembra. Predlog proračuna, ki ga je oblikovala vlada Giorgie Meloni, ne naslavlja temeljne težave, ki najbolj pesti prebivalce Italije: to so prenizke plače, je dejal Landini in ob tem zahteval dodatna finančna sredstva za obnovo kolektivne pogodbe zaposlenih v javnem sektorju, »da te ne bodo kot kaka skromna napitnina«.

Na škodo manj premožnih

Če je nezadovoljstvo sindikatov - enkrat večje, drugič zmernejše - z vsakokratnim predlogom proračuna te ali one vlade skoraj že nek ritual, zaradi česar bi lahko kdo pred obtožbami sindikata odmahnil z roko, je to težje storiti, ko na negativne učinke predlaganega proračuna opozorijo predstavniki italijanske centralne banke, računskega sodišča in Nacionalnega statističnega inštituta (Istat).

Po izračunih omenjenih institucij, ki jim je v četrtek prisluhnil parlamentarni odbor za proračun, bo učinek ukrepa ... »robinhoodovski«, le da v obratni smeri, saj bo na škodo manj premožnih nagradil tiste bolj premožne. Omenjeno znižanje dohodnine zadeva kakih 30 % davkoplačevalcev oziroma dobrih 13 milijonov ljudi: posledica tega bo povprečna letna korist v višini 230 evrov. A to je le povprečje. Največje učinke od tega ukrepa bodo namreč uživali ljudje z višjimi dohodki. Po izračunu računskega sodišča so to ljudje z dohodki od 50.000 do 200.000 evrov.

