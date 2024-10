V Izoli skuterist iztrgal ženski denarnico iz roke

Včeraj ob 13.51 je bila policija obveščena o drzni tatvini v Izoli. Policisti so z zbiranjem obvestil in ogledom ugotovili, da se je na ulici Oktobrske revolucije do mimoidoče ženske s skuterjem pripeljal neznani moški ter ji iz roke iztrgal in ukradel denarnico, v kateri je imela dokumente, bančne kartice in 55 evrov.

Nato je s skuterjem pobegnil proti Bazoviški ulici. Policisti zadevo obravnavajo kot kaznivo dejanje velike tatvine, storjene na posebno drzen način, sledi kazenska ovadba. Vse, ki bi karkoli vedeli o tem dogodku, pozivajo, da o tem čim prej obvestijo najbližjo policijsko enoto oz. pokličejo na interventno telefonsko število, lahko tudi anonimno.